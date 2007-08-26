ЦВК зареєструвала ще два виборчі списки і один відхилила

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатів у народні депутати від блоку “КУЧМА” і Блоку партій пенсіонерів України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на засіданні ЦВК сьогодні.

Під час реєстрації виборчого списку кандидатів у депутати від блоку “КУЧМА” представник Партії вільних демократів у ЦВК Олександр ЄЛЬЯШКЕВИЧ висловив протест проти реєстрації блоку.

Він рекомендував ЦВК офіційно звернутися до екс-Президента України Леоніда КУЧМИ із запитом про те, чи давав він згоду на використання блоком свого прізвища.

Члени ЦВК проігнорували рекомендацію О.ЄЛЬЯШКЕВИЧА. (Колишній Президент України Леонід КУЧМА в інтерв`ю журналу «Профіль» заявив, що не давав своєї згоди на використання його прізвища і категорично проти цього. Утім, зазначив, що він не єдина людина з прізвищем Кучма. - УНІАН).

Центрвиборчком відмовив у реєстрації виборчого списку блоку "Вільні демократичні вибори за народ України".

До ЦВК для участі у виборах подали документи 24 політичні сили, 19 з яких у цей час уже зареєстровані.

Учора, 25 серпня, сплив термін подачі партіями і блоками до ЦВК документів для реєстрації кандидатів у народні депутати на парламентські вибори 30 вересня.