Президент повернувся до Києва

21:49, 26 серпня 2007
Політика
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...відвідавши шахтарську родину, шахту та жіночий монастир

Віктор Ющенко дає прес-конференцію «Влада для народу, а не для політиків». Київ, 20 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив одноденну робочу поїздку до Волинської та Львівської областей і відбув до Києва.

Як повідомляє прес-служба глави держави, під час поїздки В.ЮЩЕНКО взяв участь у заходах з нагоди Дня шахтаря у містах Нововолинськ (Волинська обл.) та Червоноград (Львівська обл.).

Під час перебування у Червонограді глава держави відвідав сімейну династію шахтарів АКІМОВИХ. В.ЮЩЕНКО привітав родину із Днем шахтаря, побажав сил та успіхів. Звертаючись до найстаршого шахтаря цієї родини Анатолія АКІМОВА, якому зараз 78 років, Президент підкреслив, що «в його особі вітає всю шахтарську працю». З нагоди свята В.ЮЩЕНКО вручив пам’ятні подарунки.

Також на Львівщині Президент України відвідав шахту «Межирічанська», яка є одним з найбільш успішно працюючих підприємств ДП «Львіввугілля».

Перебуваючи на Волині, глава держави відвідав Зимненський Святогірський Святоуспенський жіночий монастир, на території якого оглянув Успенську та Святотроїцьку церкви.

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