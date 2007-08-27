Тимошенко хоче зібрати голоси в один кулак

Партія регіонів готувалась до фальсифікацій на дострокових парламентських виборах за допомогою голосування на дому. Про це Юлія Тимошенко заявила у неділю ввечері на мітингу в Одесі, повідомляє сайт БЮТ.

«Вони (Партія регіонів) вважають, що десь 30% виборців не підуть на вибори, і вони візьмуть урну для голосування та підуть по всім будинкам безконтрольно збирати бюлетені, а в цих урнах будуть лежати підроблені бюлетені», - сказала Юлія Тимошенко.

«Але наша політична сила на першій та другій судових інстанціях заборонила це робити, і таке голосування ми зупинили», - наголосила лідер БЮТ.

Також Юлія Тимошенко закликала людей не розпорошувати свої голоси на дострокових парламентський виборах.

«Не розчаровуйтесь, не опускайте руки, не голосуйте за партії про справи яких ви не знаєте і не розумієте, що вони роблять. Нам потрібно зібрати голоси в один кулак і зробити так, щоб прорив відбувся», - заявила Тимошенко.