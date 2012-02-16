Черновецький каже, що «космосом» і «психопатом» його зробили ЗМІ

Мер Києва Леонід Черновецький звинувачує в своєму негативному іміджі журналістів. В інтерв`ю "КП в Україні" мер Києва повідав, чому так рідко з`являється на публіці.

«Справа в тому, що свого часу я досить багато виступав у ЗМІ, зокрема на телебаченні, і в газетах, і на радіо. Розповідав про те, що я роблю, які у мене плани на найближче майбутнє, розповідав про філософію управління містом, про законопроекти, які я подав у Верховну Раду, про поточну ситуацію в Києві. Полемізував із відомими в Україні, найбільш рейтинговими політиками.

Але в результаті я отримав наступне: мої опоненти-політики і бізнесмени, які їх підтримують, і без політичного даху "жити в Україні не можуть" і яким належать багато ЗМІ, а також недобросовісні журналісти "повиривали" з контексту моїх виступів окремі фрази і впродовж останніх років почали показувати мене в ЗМІ як людину з порушеною психікою, "Космонавта", давали мені інші образливі прізвиська, людини, яка не має моральних принципів, людини, яка купувала виборців за гречку. Всієї цієї гидоти і не перерахуєш! Загалом, почали розповідати про мене всякі нісенітниці – публікувати спотворені на комп`ютері фотографії, загалом, робити все те жахливе, що останнім часом відбувається в ЗМІ, коли мова заходить про мене», - розповів Черновецький.

Мер Києва каже, що зробив для себе певні висновки, і тепер "не розкриває душу недобросовісним журналістам".

За словами Черновецького, тепер потрібен час, для того, щоб все вляглося".