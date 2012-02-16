Черновецький іти в мери Києва вже не хоче

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не виключає, що буде балотуватися у депутати Верховної Ради України на виборах восени цього року.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Комсомольская правда в Украине».

«Я не балотуватимуся на пост мера Києва. Без пояснення причин. Просто не буду - і все! Що стосується Верховної Ради, то я думаю про це, але поки що рішення не ухвалив», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Водночас він зазначив: «Що стосується «покупки» голосів киян на виборах, про що сьогодні пишуть щодня, то мені прикро за киян. І я упевнений, що на найближчих виборах ті політики, кому навіяли ЗМІ, що за подачки можна купити голоси столичного виборця, будуть засмучені. Я категорично стверджую як людина, яка п`ять разів вигравала вибори у Києві (тричі до Верховної Ради і двічі на виборах мера): купити голоси киян неможливо! Їх можна «купити», тільки віддаючи їм своє серце і свої емоції, свою душу, свою публічну людську позицію».