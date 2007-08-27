Вєрка Сєрдючка не пустила свій Блок на вибори

Андрій Данилко в політику вирішив не вплутуватися, тому не йде на вибори і весь блок імені його героїні.

За словами Ігоря Душина, автора і реалізатора стебной ідеї, після довгих коливань Андрій відмовився від участі в передвиборній гонці. «Ні, він не боявся програти, а просто утримався, бо вважає це невчасним і не своїм», - озвучив позицію зірки Душин.

«Обговорення можливостей з Андрієм тривало до пізнього вечора у суботу», - сказав Душин. І додав, що без самої зірки блок, куди входить Ліберально-демократична партія самого Душина, партія «Жінки України» і Компартія трудящих, а також віртуальна, така, що існує тільки в інтернеті, партія Вєрки, на вибори не піде, пише “Сегодня”.

Душин говорить, що на зірку зла не тримає, попри те, що в проект вклав чимало власних коштів і зазнав збитків. «Проект придумав я, так що і фінансову відповідальність ніс виключно я», - розповів він.

Ідея привести Сердючку до парламенту прийшла в голову Душину в травні, він зв`язався з продюсером зірки Никітіним і виклав суть проекту. Спочатку планувалося, що списки кандидатів подадуть 23 серпня, а 24-го - в день Незалежності - Сєрдючка з булавою мала виступити біля пам`ятника Хмельницькому з промовою «Богдан, чи того ми хотіли», а також перевірити, як збирають урожай. «Проект міг бути дуже красивим, - нарікає Душин. - Але я ще розраховую на співпрацю з Андрієм, адже це далеко не останні вибори до українського парламенту».