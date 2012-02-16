НУ: у Печерського суду залишився єдиний шанс виправити репутацію
"Спроби залякати приречені на провал"
Голова центрального виконкому партії «Наша Україна» Сергій БОНДАРЧУК попереджає владу, що за незаконне переслідування опозиційних політиків доведеться відповідати по закону.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, він заявив: «У будь-якому разі, посадовцям цього режиму не уникнути відповідальності за свої незаконні рішення, в тому числі за переслідування опозиційних політиків».
За словами С.БОНДАРЧУКА, притягнення до кримінальної відповідальності, "очевидно, невинуватого опозиційного політика Юрія ЛУЦЕНКА є свідченням злочинного характеру цієї влади та повної деградації правоохоронної системи України".
Він переконаний, що справжня мета процесу над колишнім міністром внутрішніх справ полягає не у тому, щоб встановити істину чи відновити справедливість. "Це – показове судилище над одним з польових командирів Помаранчевого майдану, спроба кримінальної влади самоствердитися за рахунок цинічної наруги над нормами моралі і права, залякати мільйони українців, незадоволених нинішньою політичною та економічною ситуацією», - вважає С.БОНДАРЧУК.
«Проте спроби залякати опозицію і громадян приречені на провал. Вирок ЛУЦЕНКУ стане наступним етапом у делегітимації цієї влади та ще одним кроком до її зміни», - наголосив він.
Водночас, за словами С.БОНДАРЧУКА, у Печерського райсуду ще залишається останній шанс довести свою незалежність і хоча б частково виправити свою «добряче підмочену репутацію та негативний міжнародний імідж України». «Ми переконані, що влада має негайно звільнити усіх політичних в’язнів, включаючи екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА», - заявив він.