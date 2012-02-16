НУ: у Печерського суду залишився єдиний шанс виправити репутацію

Голова центрального виконкому партії «Наша Україна» Сергій БОНДАРЧУК попереджає владу, що за незаконне переслідування опозиційних політиків доведеться відповідати по закону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, він заявив: «У будь-якому разі, посадовцям цього режиму не уникнути відповідальності за свої незаконні рішення, в тому числі за переслідування опозиційних політиків».

За словами С.БОНДАРЧУКА, притягнення до кримінальної відповідальності, "очевидно, невинуватого опозиційного політика Юрія ЛУЦЕНКА є свідченням злочинного характеру цієї влади та повної деградації правоохоронної системи України".

Він переконаний, що справжня мета процесу над колишнім міністром внутрішніх справ полягає не у тому, щоб встановити істину чи відновити справедливість. "Це – показове судилище над одним з польових командирів Помаранчевого майдану, спроба кримінальної влади самоствердитися за рахунок цинічної наруги над нормами моралі і права, залякати мільйони українців, незадоволених нинішньою політичною та економічною ситуацією», - вважає С.БОНДАРЧУК.

«Проте спроби залякати опозицію і громадян приречені на провал. Вирок ЛУЦЕНКУ стане наступним етапом у делегітимації цієї влади та ще одним кроком до її зміни», - наголосив він.

Водночас, за словами С.БОНДАРЧУКА, у Печерського райсуду ще залишається останній шанс довести свою незалежність і хоча б частково виправити свою «добряче підмочену репутацію та негативний міжнародний імідж України». «Ми переконані, що влада має негайно звільнити усіх політичних в’язнів, включаючи екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА», - заявив він.