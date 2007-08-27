ЦВК зареєструвала для участі у виборах 19 політичних сил

Центральна виборча комісія станом на 9-ту годину ранку 27 серпня зареєструвала для участі у позачергових парламентських виборах, призначених на 30 вересня 2007 року, 19 політичних партій і блоків.

Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії нагадує, що 25 серпня о 24.00, згідно із Законом України „Про вибори народних депутатів України”, закінчився термін подачі документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у народні депутати України для участі у позачергових парламентських виборах, призначених на 30 вересня 2007 року. На зазначений час до Комісії подали документи 24 політичні сили.

У повідомленні ЦВК зазначається, що вчора, 26 серпня, під час чергового засідання було зареєстровано кандидатів у народні депутати України від 2 політичних сил (Виборчий блок політичних партій „КУЧМА” і „Блок партії пенсіонерів України”). На цьому ж засіданні відмовлено в реєстрації кандидатів у народні депутати України від виборчого блоку „Вільні Демократичні Вибори за Народ України”.

Таким чином, на сьогодні в ЦВК на розгляді знаходяться документи 4 політичних партій і блоків: Християнського блоку, Партії Реабілітації народу України, Всеукраїнської партії трудящих і Громадянської партії „ПОРА”.

Загальна кількість включених до виборчих списків усіх 24 політичних сил, що подали відповідні документи до Центральної виборчої комісії, становить 5705 осіб. Станом на 9-ту годину ранку 27 серпня зареєстровано 4338 кандидатів у народні депутати України від 19 політичних партій і виборчих блоків політичних партій.

Останній термін реєстрації кандидатів спливає 2 вересня.