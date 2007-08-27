Луценко загадав бажання на тому ж місці, що й Ющенко

Під час свого візиту до міста Кам’янець-Подільський Юрій Луценко відвідав римо-католицький кафедральний собор Святих Петра і Павла, який вважають другою візиткою міста після Старої фортеці. Це місце відоме тим, що у соборі є «Арка бажань». Торкнувшись лівою рукою до кам’яної стіни арки кожен може загадати бажання. Юрій Луценко зізнався присутнім, що він загадав перемогу демократичних сил і жартома попросив зробити це саме інших відвідувачів собору, повідомляє сайт НУ-НС.

Цікаво, що у 2004 року під час передвиборчого турне своє бажання в цьому ж соборі загадав тоді кандидат у Президенти України Віктор Ющенко.