У Києва на носі скандал з Москвою через «ввезення яхт під виглядом онуч»?

МЗС РФ спростовує інформацію про те, що українська сторона має намір оподаткувати об`єкти російського Чорноморського флоту на території України, котрі нібито використовуються Росією не за прямим призначенням.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації і преси МЗС Росії з посиланням на заступника голови департаменту Марію ЗАХАРОВУ.

«Ніяких питань про нарахування податків на наші об`єкти, що орендуються на користь флоту, українська сторона не порушувала ні до, ні під час зустрічі міністрів. Це однаковою мірою відноситься до нібито «ввезення яхт під виглядом онуч», - сказала М.ЗАХАРОВА.

«Вважаємо такі висловлювання «джерел в українській делегації» недобросовісними», - зазначила вона і підкреслила, що такі вислови ніяк не відповідають рівню зустрічі в Нижньому Новгороді міністрів закордонних справ двох країн і пануючій на ній атмосфері ділового і дружнього обговорення актуальних питань міжнародного порядку денного і двосторонніх відносин.

У той же час М.ЗАХАРОВА повідомила, що тема оподаткування дійсно порушувалася під час засідання, але йшлося про «необхідність припинення стягування українськими властями податків на вантажі, що надходять виключно для підтримки життєдіяльності Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України, оскільки для цього немає не тільки ніяких правових підстав, а й робиться це з порушенням законодавства України».

За її словами, за останні три роки таким чином було стягнуто зборів на 1 млрд. рублів (понад 30 млн. доларів). У МЗС Росії вважають, що «таку практику слід припиняти», додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого газета «Коммерсант» написала, що до списку розбіжностей між Україною і Росією, крім ціни на газ, небажання Києва вступати в Митний союз і заборони на постачання до Росії українського сиру, додався намір України обкласти новими податками базу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Як стало відомо виданню, на переговорах глав МЗС України і Росії Костянтина ГРИЩЕНКА і Сергія ЛАВРОВА активно обговорювалася тема, тісно пов`язана з газовою, - перебування в Криму Чорноморського флоту РФ. За словами співрозмовника газети в українській делегації, у Києва виникли претензії до Москви. Україна вимагає оподаткування ряду об`єктів бази, що використовуються не за прямим призначенням, або повернути ці об`єкти Севастополю.

Крім цього, Київ має намір оподаткувати частину товарів, що ввозяться з РФ для потреб флоту. "Представники РФ кажуть нам, що везуть тільки онучі. А раптом насправді там яхти? Треба розібратися", - сказав співрозмовник газети.