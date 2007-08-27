Відбудеться чергове засідання ЦВК

Сьогодні о 16-й годині відбудеться чергове засідання Центральної виборчої комісії.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, планується, що до порядку денного буде включено низку питань щодо підготовки позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року, зокрема, про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до списків Християнського блоку і Всеукраїнської партії трудящих; про повторну реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до списків політичних партій; про затвердження форм виборчої документації тощо.

Засідання проходитиме за адресою: площа Лесі Українки, 1, 2-й поверх, прес-центр ЦВК.

Акредитація на захід триватиме до 14.30 27 серпня за телефонами: 256-81-72, 256-82-80.

Акредитація обов’язкова.