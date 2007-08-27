Комуністи поставили Морозу нереальні умови

Лідер комуністів Петро Симоненко не бачить необхідності брати участь у позачерговій сесії Верховної Ради з порядком денним, який сформував голова парламенту Олександр Мороз.

"Умови, за яких фракція комуністів готова брати участь у роботі позачергової сесії парламенту – однозначні", - заявив він у неділю на прес-конференції в Луганську, повідомляє прес-служба КПУ.

"По-перше, комуністи прийдуть до парламенту, якщо у сесійній залі буде не менше трьохсот депутатів, які проголосують за зміни до Конституції у частині зняття недоторканності та ліквідації посади президента", - підкреслив Симоненко.

"І по-друге, після прийняття цих рішень учасники коаліції національної єдності мають відмовитися від участі у незаконних позачергових виборах", - додав він.

Симоненко зауважив, що нині "зібрати триста депутатів у сесійній залі як ніколи надзвичайно просто".

"Передусім тому, що зараз усі розуміють, що організація незаконних позачергових виборів є блефом. Президент і його "помаранчеві" політичні сили переслідують єдину мету – зміцнити свої повноваження і позиції будь-якою ціною", - вважає лідер КПУ.

Українська правда