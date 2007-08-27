Суркіс їздить по Монако на маминому Майбаху (фото)

Блиск маленького князівства Монако притягує українських олігархів, як варення мух. Ринат Ахметов, Давид Жванія, Віктор Медведчук, Євген Червоненко, Григорій Суркіс – всі вони хто раніше, хто пізніше, а хто і гуртом відпочивали у цій маленькій, але дорогій країні.

Останній, до речі, і цього, 2007-го року навідався у ті краї.

Причому засвітився президент Федерації футболу України на тому самому Майбаху, що й минулого року.

Машина класу ультралюкс, припаркована у серпні 2006-го тоді у Монте-Карло на авеню Принцеси Грейс, за його словами, йому не належала. Як з‘ясувалося пізніше, конкретно це авто зареєстровано на маму президента ФФУ 80-річну Римму Суркіс. А у СДПУ(о)-шника та його брата Ігоря Суркіса є ще по одному такому самому Майбаху.

Між іншим, два роки тому таке авто купити можна було приблизно за 400 тисяч євро, залежно від комплектації.

А зараз на ринку є ще одна цікава пропозиція від дизайнерів Майбаху. Вони запропонували новий варіант Maybach 57 – інкрустований діамантаими. Той, хто не зможе встояти перед силою тяжіння такої моделі, викладе за неї близько 590 тисяч євро.

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