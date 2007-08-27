Ющенко закликає не політизувати відносини з Росією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає не політизувати відносини з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час восьмої наради керівників закордонних дипломатичних представництв України.

«З Російською Федерацією не треба політизувати відносини», - сказав він. Водночас В.ЮЩЕНКО вважає, що «історія політизації» цих відносин, очевидно, ще характеризуватиме певну частину двосторонніх відносин.

Президент зазначив, що відносини України і Росії ніколи не були простими. Проте він переконаний, що «той прагматизм, характерний для останніх двох років, є ключовим прогресом у динаміці двосторонніх відносин».

За його словами, сьогоднішній рівень відносин дозволяє говорити, що обидві сторони налаштовані конструктивно вирішувати всі питання.