Ющенко упевнений, що вночі до Мороза ніхто не піде

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що позачергового засідання Верховної Ради не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи перед послами під час 8 наради керівників закордонних дипломатичних представництв України.

«Я переконаний, що парламент не піде на нічне зібрання Верховної Ради, що парламент не піде в авральному режимі робити ревізію законів, які б допустили акцепт тих дій, які були зроблені поза Конституцією...», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня голова ВР V скликання Олександр МОРОЗ заявив про скликання 4 вересня позачергової сесії парламенту.

За його словами, на позачерговій сесії можуть бути розглянуті законопроекти про внесення змін до Конституції, які стосуються скасування депутатської недоторканності, питання імпічменту Президента, а також визначення прав і функцій органів місцевого самоврядування.

О.МОРОЗ також не виключив можливості розгляду на сесії питань щодо відміни пільг для високопосадовців.

Він нагадав, що, згідно з Конституцією, парламент припиняє свої повноваження з моменту прийняття присяги депутатами парламенту нового скликання.

У відповідь на це голова політради блоку «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявив, що депутати фракції “Наша Україна” не братимуть участі у позачерговому засіданні парламенту.

Натомість координатор парламентської більшості Верховної Ради V скликання Раїса БОГАТИРЬОВА підтримала ініціативу проведення позачергової сесії Верховної Ради “для започаткування процесу запізнілих системних реформ”.