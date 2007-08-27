Балога не пустив Мельниченка лікуватися у Феофанії?

Екс-майор Державної охорони Микола Мельниченко вилетів за кордон для продовження реабілітаційного курсу лікування. Про це повідомляє "Газета по-українськи" з посиланням на прес-службу Партії вільних демократів, за списками якої Мельниченко балотується в парламент.

За словами однопартійців Мельниченка, така необхідність виникла в зв`язку з неможливістю діагностування причин погіршення його стану здоров`я в Україні. "Серед українських лікарень лише в так званій "Феофанії" є все необхідне обладнання для діагностики стану і реабілітації хворих, яким був поставлений діагноз "інсульт", – заявили в Партії вільних демократів.

Водночас у партії стверджують, що, незважаючи на їхнє звернення, секретаріат президента і ДУС відмовили у шпиталізації Мельниченка у "Феофанії".

"Партія вільних демократів вважає досить показовою ситуацію, коли "видатні діячі" комуністичного режиму, а також Леонід Кучма і його соратники зберегли за собою всі блага, якими користувалися в часи свого тоталітарного правління, тоді як борці за незалежність, герої нової України, такі як Микола Мельниченко, залишені і "помаранчевою", і "синьо-білою" владою напризволяще", - йдеться в повідомленні.