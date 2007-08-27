Ющенко просить КС визнати неконституційними зміни до закону про вибори

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного Суду із клопотанням про визнання неконституційними положень частин дев`ятої, десятої, вісімнадцятої статті 1023 Закону України «Про вибори народних депутатів України» в частині виключення зі списків виборців дільничною виборчою комісією осіб, які за відомостями, що подаються органами державної прикордонної служби за три дні до дня виборів до окружних виборчих комісій, перетнули державний кордон України і на момент подання відомостей не повернулися на територію України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, частинами дев`ятою, десятою, вісімнадцятою статті 1023 даного Закону запроваджено додаткову підставу виключення виборців зі списку виборців при проведенні позачергових виборів народних депутатів. При цьому, ураховуючи передбачений статтею 45 Закону порядок внесення змін до списку виборців та порядок його закриття, а також відсутність у Законі будь-якого механізму надання реалізації права обирати на позачергових виборах громадянам, які повернулися в Україну після передачі органами державної прикордонної служби до ОВК відомостей, такі громадяни через виключення їх зі списків виборців будуть позбавлені можливості взяти участь у голосуванні в день позачергових виборів.

Президент вважає, що передбачене Законом обов`язкове виключення громадян зі списків виборців є безпосереднім обмеженням конституційних виборчих прав громадян України та не відповідає статтям 38, 64, 70, 71 Основного Закону. Відповідно до частини третьої статті 22 Конституції при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Як відзначив Конституційний Суд у своєму Рішенні від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005, звуження змісту та обсягу прав і свобод є їх обмеженням. Тож запровадження додаткового обмеження права громадян вільно обирати до органів державної влади не відповідає також і положенням частини третьої статті 22 Конституції України.

На думку, глави держави, відсутність у Законі порядку повторного включення громадян у списку виборців у разі їх повернення на територію України за два дні до дня позачергових виборів та в день голосування на цих виборах фактично робить взаємовиключними реалізацію або виборчого права на позачергових парламентських виборах, або реалізацію права в будь-який час повернутися в Україну.

У зв`язку з необхідністю якнайшвидшого вирішення порушених питань Президент звертається з проханням визнати провадження у справі за цим конституційним поданням невідкладним.

Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням уповноважено заступника глави Секретаріату Президента України – Представника Президента України у Конституційному Суді України Марину СТАВНІЙЧУК.