”Регіони” підозрюють, що Ющенко готує скасування результатів виборів

Партія регіонів убачає реальну загрозу виборчому процесу в зверненні Президента до Конституційного суду (КСУ) з клопотанням про визнання неконституційними окремих положень закону про вибори народних депутатів. Про це РБК-Україна заявив представник Верховної ради V скликання в КСУ, народний депутат V скликання від Партії регіонів Юрій Мірошниченко. Він визнав право Президента звертатися до КСУ із поданням, "і Партія регіонів не бачить в цьому ніякої трагедії". Проте він додав, що загрозу несе "подальша можливість отримати механізм для скасування результатів виборів". Ю.Мірошниченко не виключив, що КСУ може прийняти вигідне Президентові рішення, враховуючи "підконтрольність (Суду) і бажання Президента його контролювати".

Ю.Мірошниченко також відзначив, якщо "оранжеві сили" програють на виборах, то через визнання неконституційними низки положень закону про вибори вони зможуть використовувати майбутнє рішення КСУ для визнання позачергових парламентських виборів такими, що не відбулися в цілому по території держави. Саме тому, за словами Ю.Мірошниченка, Партія регіонів виступає за проведення виборів на чинній правовій базі, і за те, щоб уже в парламенті VI скликання врахувати пропозиції і внести зміни до законодавства. Представник Партії регіонів також підкреслив, що політичні домовленості про проведення дострокових парламентських виборів мають бути забезпечені з урахуванням чинного законодавства. "Якщо Президент вибиватиме правову основу, то Україна може отримати хаос в реалізації влади", - відзначив Ю.Мірошниченко.

РБК-Україна