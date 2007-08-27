”Регіони” підозрюють, що Ющенко готує скасування результатів виборів
Але у зверненні Президента до КС трагедії немає
|Юрій Мірошниченко
Ю.Мірошниченко також відзначив, якщо "оранжеві сили" програють на виборах, то через визнання неконституційними низки положень закону про вибори вони зможуть використовувати майбутнє рішення КСУ для визнання позачергових парламентських виборів такими, що не відбулися в цілому по території держави. Саме тому, за словами Ю.Мірошниченка, Партія регіонів виступає за проведення виборів на чинній правовій базі, і за те, щоб уже в парламенті VI скликання врахувати пропозиції і внести зміни до законодавства. Представник Партії регіонів також підкреслив, що політичні домовленості про проведення дострокових парламентських виборів мають бути забезпечені з урахуванням чинного законодавства. "Якщо Президент вибиватиме правову основу, то Україна може отримати хаос в реалізації влади", - відзначив Ю.Мірошниченко.