Ющенко підняв келих за Україну
Президент висловив вдячність кожному українцю, який робить внесок у велику справу розбудови української держави: “Я вдячний великому народові за мудрість і працю, і вірю у власну перспективу”...
На урочистому прийомі з нагоди 16-ї річниці Незалежної України в Софійському соборі Президент України Віктор ЮЩЕНКО підняв келих за Україну та український народ.
|“Я хочу підняти цей келих за процвітаючу, заможну Україну в колі рівних і вільних європейських та світових держав”, - наголосив Президент
В.ЮЩЕНКО висловив вдячність кожному українцю, який робить внесок у велику справу розбудови української держави: “Я вдячний великому народові за мудрість і працю, і вірю у власну перспективу”.
Також Президент висловив вдячність державам – партнерам України за їхню підтримку на шляху важливих і далекосяжних змін.
На прийомі були присутні більше тисячі запрошених. Це представники дипломатичних установ, акредитованих в Україні, та українських посольств за кордоном, глави різних конфесій, урядовці, депутати Верховної Ради України різних скликань, губернатори, діячі культури та мистецтв, журналісти.
|Арсеній Яценюк прибув на прийом у брилі
Фото Миколи Лазаренка/УНІАН