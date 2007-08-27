На урочистому прийомі з нагоди 16-ї річниці Незалежної України в Софійському соборі Президент України Віктор ЮЩЕНКО підняв келих за Україну та український народ.

В.ЮЩЕНКО висловив вдячність кожному українцю, який робить внесок у велику справу розбудови української держави: “Я вдячний великому народові за мудрість і працю, і вірю у власну перспективу”.

Також Президент висловив вдячність державам – партнерам України за їхню підтримку на шляху важливих і далекосяжних змін.

На прийомі були присутні більше тисячі запрошених. Це представники дипломатичних установ, акредитованих в Україні, та українських посольств за кордоном, глави різних конфесій, урядовці, депутати Верховної Ради України різних скликань, губернатори, діячі культури та мистецтв, журналісти.

Водночас, на прийомі не було прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА і переважної більшості міністрів, не прийшов і голова Верховної Ради України п’ятого скликання Олександр МОРОЗ, а також представники парламентської коаліції (журналісти помітили лише соціаліста Івана БОКОГО). Не було на прийомі і лідера блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА та лідерки БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, хоча представників цих політичних сил досить багато.

Фото Миколи Лазаренка/УНІАН