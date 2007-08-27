У ПР кажуть, що проти них застосовували ножі та телефони

Партія регіонів заявляє, що в День Незалежності її активістам погрожували ножами і вогнепальною зброєю.

Про це повідомляє прес-служба Партії регіонів.

«В День Незалежності проти Партії регіонів співробітники СБУ використовували ножі, Секретаріат Президента – телефонні погрози, а невідомі хулігани – вогнепальну зброю. Їм всім не подобалася реклама регіоналів», - говориться в повідомленні.

За словами народного депутата, голови Київської міської партійної організації ПР Василя ГОРБАЛЯ, 24 серпня співробітники Секретаріату Президента зажадали від нього негайно прибрати партійну рекламу регіоналів з центральних вулиць столиці. «Того ж дня представники Служби безпеки України здійснили напад на дирижаблі з партійною символікою, перерізавши канати, що їх тримали», - повідомив В.ГОРБАЛЬ, зазначивши: «Під час святкування Дня Незалежності Київське міське відділення Партії регіонів розмістило на центральних вулицях столиці – Грушевського, Хрещатику, Інститутській, Майдані Незалежності - політичну рекламу на зовнішніх носіях. Все було зроблено в суворій відповідності з вимогами українського законодавства, включаючи і підписання відповідного договору з однією з київських рекламних компаній, що володіє рекламними площами у зазначених місцях». Проте, повідомив далі він, «вже починаючи з раннього ранку, на мій телефон обрушився, без перебільшення, цілий шквал дзвінків. Телефонували від керівника столичного виборчого штабу Блоку «НУ-НС» В.БОРИСОВА, а ще - з Секретаріату Президента. І в тому, і в другом випадку вимога була однаковою – якнайшвидше зняти нашу рекламу. Суть пояснень полягала в наступному: біло-синя символіка може не сподобатися Президенту».

Як розповів В.ГОРБАЛЬ, «дзвінки надходили цілий день, і, врешті-решт, вже в районі 20.00 до нас звернувся представник невідомої компанії, який заявив, що наша реклама все ж таки буде знята, причому без будь-яких офіційних дозволів». Тобто, іншими словами, планувалося все зробити в абсолютно незаконний спосіб, додав депутат.

«Зрозуміло, столичні регіонали не могли допустити подібного розвитку подій. Ми організували нічні чергування, і не дозволили беззаконню здійснити задумане. Проте наступного дня історія мала продовження. 24 серпня активісти Київського відділення Партії регіонів розмістили на Майдані Незалежності п`ять дирижаблів з символікою Партії регіонів. Слід зазначити, що і їх установка, і подальше проведення акції викликали пильну увагу співробітників Служби безпеки України. Вони постійно цікавилися тим, що відбувається, відкрито висловлюючи при цьому своє незадоволення», - повідомив В.ГОРБАЛЬ.

За його словами, розв`язка наступила близько полудня. «Невідомий, який представився співробітником СБУ, в категоричному тоні зажадав на час виступу Президента негайно опустити дирижабль, розміщений біля готелю «Україна». Пред`явлений співробітнику спецслужби київськими регіоналами пакет дозвільних документів, мабуть, його не вразив, і він, анітрохи не сумніваючись, вправно перерізав канат, до якого кріпився дирижабль з символікою Партії регіонів», - розповів голова Київської міської парторганізації ПР, зазначивши, що через декілька хвилин аналогічна доля спіткала і дирижабль, що розміщувався біля Жовтневого палацу.

Решту дирижаблів партійним активістам вдалося захистити, повідомив В.ГОРБАЛЬ. «І зробити це, чесно кажучи, їм було зовсім непросто. На регіоналів чинився тиск, постійно лунали погрози, зокрема й на адресу організаторів заходу – депутата Київради В.ФІЛІППОВА і народного депутата, члена парламентської фракції Партії регіонів А.ПІНЧУКА», - повідомляє прес-служба.

При цьому в повідомленні наголошується, що «Майданом Незалежності приклади морального тиску на партійних активістів не обмежувалися. Наочний тому приклад – інцидент, що мав місце біля метро «Дорогожичі», коли до групи прихильників Партії регіонів, які стояли з біло-синіми прапорами, на іномарці синього кольору під`їхали невідомі, дістали пістолети і, погрожуючи фізичною розправою, відібрали партійні прапори. Після цього незнайомці спішно ретирувалися з місця подій. І таке, виявляється, можливе в стольному граді Київ серед білого дня. Як мовиться, куди вже далі…»

В.ГОРБАЛЬ заявляє, що має намір звернутися до правоохоронних органів із заявою «про встановлення і притягнення до відповідальності осіб, які переступили закон, тих, хто представляє реальну загрозу для демократії, хто топче принципи чесної політичної боротьби».