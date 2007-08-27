СБУ відправила НУ-НС до Ющенка

Служба безпеки України не вживає якихось цілеспрямованих дій щодо звернення блоку "Наша Україна" – "Народна самооборона" з приводу заяв керівника НАК «Нафтогаз України» про можливу передачу газотранспортної системи України Російській Федерації. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Звернення ми маємо, воно дійсно було, але якихось спеціальних цілеспрямованих дій ми не вживаємо», - сказав він.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому В.НАЛИВАЙЧЕНКО зауважив, що СБУ не має законних підстав «чи то порушувати справу, чи з’ясовувати такі обставини звернення».

«На мій погляд, воно має бути, і воно таки є, для доручення Президентом відповідному міністру в уряді чітко прозвітувати і представити у прозорий спосіб, чи був мандат для переговорів», - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня голова правління НАК “Нафтогаз України” Євген БАКУЛІН заявив, що Україна і Росія ведуть переговори про можливі варіанти обміну активами в нафтогазовій сфері. Зокрема, йдеться про можливість передачі РФ частини газотранспортної системи України. На його думку, це дасть можливість Україні взяти участь у розробці родовищ на території РФ.

22 серпня блок "Наша Україна – Народна самооборона" звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, СБУ, Генпрокуратури, Ради національної безпеки і оборони України з вимогою не допустити передачі Росії урядом Віктора ЯНУКОВИЧА частини газотранспортної системи України.

НУ–НС вважає, що такі наміри є грубим порушенням чинного законодавства, становлять загрозу національним інтересам і енергетичній безпеці України.

22 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що не давав мандату на переговори між Росією і Україною в газотранспортній сфері.

При цьому він нагадав, що мандат, директиви на міждержавні переговори може видавати тільки Президент. “Мандат на такий варіант переговорів я не давав, і те, що заявив цей пан, не має жодної правової підстави”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент також наголосив, що газовики “мають займатися газом і відійти від політики”.