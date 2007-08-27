Пинзеник вважає, що Янукович кожен день шкодить Україні

Уряд Віктора ЯНУКОВИЧА залишить наступному Кабінету Міністрів негативну спадщину. Таку думку сьогодні на прес-конференції в УНІАН висловив член Блоку Юлії Тимошенко Віктор ПИНЗЕНИК.

За його словами, «кожен день роботи уряду ЯНУКОВИЧА завдає шкоди країні та її громадянам», при цьому економіка «стоїть на межі скачування до негативних тенденцій»

В.ПИНЗЕНИК зазначив, що до приходу уряду ЯНУКОВИЧА мала місце динаміка до збільшення темпів зростання економіки, яка «за інерцією» тривала до кінця 2006 року. Сьогодні ж, за його словами, можна говорити про постійне зниження темпів економічного зростання.

Як наголосив В.ПИНЗЕНИК, сьогодні має місце своєрідний український феномен, коли «зростання економіки обертається зниженням доходів населення».

Він зазначив, що проблема тут не в браку коштів Державного бюджету. Так, проти минулого року витрати Держбюджету зросли на 40%, при цьому зростання мінімальної зарплати становило всього 15%, а мінімальної пенсії - 12%.

Також В.ПИНЗЕНИК вважає «непрофесійною і безграмотною політику уряду з нарощування державного боргу».

За його словами, запозичення, що проводяться урядом, є безпідставними, враховуючи те, що на рахунках Кабміну на 1 серпня було близько 27 млрд. грн. При цьому зовнішні запозичення В.ПИНЗЕНИК вважає одним із основних чинників зростання інфляції.

«Жоден міністр фінансів у жодній країні світу не дозволив би втягнути країну в борг, маючи постійні залишки в 27 млрд. грн., які до того ж постійно зростають, - наголосив В.ПИНЗЕНИК. - Це триває вже рік. Вже рік Україна має можливість зменшити свій борг».

Крім того, за його словами, на сьогодні залишається невирішеною проблема відшкодування податку на додану вартість. Він зазначив, що, безумовно, обсяги відшкодування податку різним регіонам залежать від частки даного регіону в експорті, але на сьогодні відшкодування ПДВ проводиться без урахування вищезгаданого принципу.

Так В.ПИНЗЕНИК повідомив, що, наприклад, за підсумками першого півріччя частка Донецької області в експорті становила 22%, при цьому область одержала 30% всього обсягу відшкодування ПДВ, частка Києва в експорті - 11%, обсяг відшкодування - 23%, Дніпропетровської обл. - 20% і 10% відповідно, Запорізька обл. - 8,4% і 5,3%.

Також В.ПИНЗЕНИК зазначив, що часто зростання сум відшкодування не відповідає темпам зростання експорту по тих чи інших областях. Він повідомив, що за підсумками першого півріччя зростання експорту по Донецькій області зросло на 34%, при цьому суми відшкодування на 41%, по Луганській - 30% і 83% відповідно, по Харківській - 22% і 70%, по м. Києву - 26% і 40%, водночас по Дніпропетровській області при зростанні обсягів експорту на 38% обсяги відшкодування збільшилися всього на 3%, по Запорізькій - 42%, обсяги відшкодування знизилися на 8%, по Полтавській обл. - 11% і зниження на 45%.

В.ПИНЗЕНИК упевнений, що за нерівномірним відшкодуванням ПДВ ховаються «бізнес-інтереси» і «розв`язуються окремі бізнес-проекти».

Також він вважає необгрунтованими заяви уряду про зростання інвестицій в Україну. За його словами, ні про яке зростання інвестицій на сьогодні говорити не доводиться. Так В.ПИНЗЕНИК повідомив, що якщо за перше півріччя 2005 року обсяг інвестицій в Україну становив 8 млрд. дол., а за перше півріччя 2006 року - 7,8 млрд. дол., то за підсумками січня-червня 2007 року інвестиції в Україну становили всього 3 млрд. дол.

«Вони (уряд ЯНУКОВИЧА) не тільки не зробили висновків з провалів, але й свідомо продовжують ошукувати людей», - заявив В.ПИНЗЕНИК.