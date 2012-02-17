Начальник Генштабу підтвердив, що йде

Начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними Силами України Григорій ПЕДЧЕНКО заявляє, що вирішив «залишити» Генштаб, однак не писав рапорт про відставку.

«Я ухвалив рішення залишити Генштаб, але з Одеської облради не піду», - цитує генерал-полковника Г.ПЕДЧЕНКО інтернет-видання «dumskaya.net».

«Я вчора доповів про нього (рішення залишити Генштаб – УНІАН) Президенту, - уточнив Г.ПЕДЧЕНКО. - При цьому жодних рапортів про відставку я не писав. Коли Президент розбереться у питанні і ухвалить рішення, можна буде говорити конкретніше».

Г.ПЕДЧЕНКО відзначив, що залишати політику не має наміру і, зокрема, збирається продовжити депутатську діяльність в Одеській обласній раді.

«Я однозначно залишаюся депутатом облради, - додав він. - Ми багато працювали в Одеській області і виконали все, що обіцяли одеситам: повернули до Одеси інститут сухопутних військ. У Болграді знову з`явилися наші війська. І ми продовжимо працювати у цьому напрямі».

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого інформоване джерело, наближене до ЗСУ, повідомило УНІАН, що начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними Силами України Г.ПЕДЧЕНКО подав на ім`я Президента України, Верховного головнокомандувача ЗСУ Віктора ЯНУКОВИЧА рапорт про відставку за власним бажанням.

*** З 2003 по 2005 рік Г.ПЕДЧЕНКО обіймав посаду командувача військами Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України. У 2005 році генерал-лейтенанта звільнили зі ЗСУ у запас. Проте 31 березня 2010 року його було призначено на посаду першого заступника міністра оборони України, а 31 травня 2010 року він обійняв посаду начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройними Силами України. Пізніше його було підвищено у званні – до генерал-полковника ЗСУ.

У 2006 році Г.ПЕДЧЕНКА було обрано депутатом Одеської обласної ради від Партії регіонів.