Тимошенко побачила сенсаційні зміни

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що “люди, нарешті, почали адекватно реагувати на українську політику”. Про це за результатами свої перших поїздок регіонами Сходу та Півдня України вона повідомила на прес-конференції у Миколаєві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, на Сході і Півдні України відбулася “сенсаційна зміна політичних уподобань”. «Вчора сталася знакова подія в Одеській області. В місті Ізмаїл, де проходила моя перша зустріч з людьми, на площу вийшло практично все місто. Я такого доброзичливого ставлення людей на Півдні України не бачила ні у 2006, ні у 2004, ані в 2002 роках», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Також, за словами лідера БЮТ, несподівано велика кількість людей прийшла на зустріч і в Одесі.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що ввечері під час прямого ефіру на місцевому телебаченні відбулося інтерактивне опитування глядачів з приводу того, кого вони бачать прем’єр-міністром України. «По-перше, я була дуже здивована тим, що в цьому опитуванні взяла участь величезна кількість глядачів. А по-друге, мені було приємно побачити, що наша політична сила, і я, як її лідер, перемогли. Кандидатуру від нашої політичної сили підтримали 47% людей, 43% проголосували за Віктора ЯНУКОВИЧА і 10% погодилися з тим, що визначати кандидатуру прем’єра повинен Президент», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера БЮТ, під час її виборчого туру Одеською областю стало чітко зрозуміло, що політичні вподобання людей кардинально змінилися.

«Я побачила, що людей політика уряду довела до такого стану, що вони починають задумуватись над своїм голосуванням на минулих виборах, і це говорить про те, що люди починають більше розумітися на політиці», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Ще одним свідченням зміни політичних настроїв вона вважає вражаючий факт, який мав місце в Луганській області. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, на мітинг Партії регіонів, де мали бути присутні лідери обласної організації цієї політичної сили, за підрахунками активістів БЮТ, прийшли всього 83 луганчан. «І, як наслідок, лідери Партії регіонів навіть не вийшли на цю зустріч. І концерт, який відбувався в рамках цього мітингу, пройшов перед пустими наметами Партії регіонів», - сказала лідер БЮТ, наголосивши, що «люди, нарешті, почали адекватно реагувати на українську політику”.