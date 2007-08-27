Тимошенко про танки, листівки і отруєння Цушка

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО звертається до всіх політичних сил з проханням зупинити «чорний піар».

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО заявила у понеділок на прес-конференції в Миколаєві.

«Кожне місто і область, в яку я заїжджаю, завалено чорними листівками», - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, коли вона приїхала у Миколаїв, їй також зустрілася відповідна листівка.

На ній зображені обличчя Юлії ТИМОШЕНКО, Віктора ЮЩЕНКА і Юрія ЛУЦЕНКА, а під ними написано: «Хто отруїв ЦУШКА?». Трохи нижче на листівці зазначено, що В.ЦУШКУ підсипали отруту за те, що він не дав ввести в Київ танки.

«Які танки, і звідки вони взагалі взялись?», - обурилась лідер БЮТ, додавши, що «такою брудною річчю годують людей в Миколаївській області».

«Я точно знаю, що така листівка була розповсюджена мільйонними накладами у Миколаївській області і інших регіонах», - повідомила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала тим, хто розповсюджує такі листівки, що міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО після повернення з лікування з-за кордону дав прес-конференцію, на якій заявив, що його ніхто не отруював.

«Ось приклад того, що політики, які не мають що сказати, і тим паче не мають як звітувати перед людьми, таким способом намагаються в людях викликати агресію і негативні емоції і на цьому будувати виборчу кампанію», - заявила лідер БЮТ.