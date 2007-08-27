Янукович похвалив Яценюка

Прем`єр-міністра України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Міністерство закордонних справ України під керівництвом Арсенія ЯНЦЕНЮКА стало краще працювати.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні під час Пленарного засідання 8-ої наради з керівниками зарубіжних дипломатичних представництв України.

«Мені приємно відзначити, що Міністерство закордонних справ є одним з найстабільніших міністерств – в кадровій роботі, в підходах. Я хочу підкреслити, що, незважаючи на те, що пройла зміна міністрів за останній рік, і прийшов Арсеній ЯЦЕНЮК, робота відомства не погіршилася, а покращилася, тому що підходи нового міністра не дуже відрізнялися від підходів Бориса ТАРАСЮКА», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, А.ЯЦЕНЮК прагне об`єднати зусилля всіх гілок влади. «За це я йому (А.ЯЦЕНЮКУ) вдячний. Я цього вимагав від нього, коли ми проводили співбесіду, коли він ішов на цю посаду. І він поки що виконує наші домовленості. Це також відзначає і Президент України», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

«Ми всі зацікавлені в тому, щоб наша співпраця сприяла розвитку нашої країни і відношенню до нашої країни в світі», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.