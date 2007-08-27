Тимошенко підписала зобов`язання перед афганцями

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО у понеділок в Миколаєві підписала Зобов’язання перед учасниками бойових дій в Афганістані та на територіях інших країн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, у документі зазначається, що після формування депутатської фракції у Верховній Раді України VІ скликання БЮТ зобов’язується забезпечити безумовне стовідсоткове фінансування витрат на заходи з реалізації статей Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Крім того, БЮТ обіцяє ініціювати виключення всіх обмежень Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», що були введені при прийнятті щорічного держбюджету, в тому числі в першу чергу: про податок з фізичних осіб; про виплату щорічної разової матеріальної допомоги перед Днем Перемоги.

Також БЮТ зобов’язується добиватися надання щомісячної компенсаційної виплати наступним категоріям ветеранів війни: сім’ї загиблого в Афганістані – 1000 грн., учаснику бойових дій – інваліду 1-ої групи – 750 грн., учаснику бойових дій – інваліду 2-ої групи – 500 грн., учаснику бойових дій – інваліду 3-ої групи – 250 грн., сім’ї загиблого учасника бойових дій – 150 грн.; учаснику бойових дій – 100 грн.

БЮТ ініціюватиме також посилення військово-патріотичної роботи, у тому числі внесення у коректній формі до програм навчальних закладів правдивої інформації про участь громадян України в бойових діях під час Афганських подій 1979-1989 рр.

Протягом трьох років БЮТ обіцяє забезпечити житлом учасників бойових дій в Афганістані, які стоять на квартирному обліку за місцем проживання, за рахунок державного бюджету.

Через депутатські фракції БЮТ у місцевих радах передбачає забезпечити надання за зверненням місцевих ветеранських організацій Українського союзу ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) органами місцевого самоврядування учасникам бойових дій земельних ділянок під індивідуальне будівництво.

Також БЮТ зобов’язується скласти окремий реєстр учасників бойових дій, які не мають роботи, та розробити окрему програму зі створення таких робочих місць або за державний кошт або із застосуванням державних гарантій.

Крім того, БЮТ обіцяє надати учасникам бойових дій медичну страховку за державний кошт.