Литвин вважає, що депутат має важити не менше 70 кг

Лідер одноіменного блоку Володимир ЛИТВИН вважає за потрібне встановити у Верховній Раді систему персонального голосування, - щоб кожен депутат міг проголосувати особисто.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Блоку Литвина.

«Я просив інститут кібернетики придумати так, щоб не можна було грати як на піаніно», – сказав В.ЛИТВИН додавши, що йому надали напрацювання щодо такого механізму, за якого система голосування спрацьовує, коли відбувається тиск певної ваги на кнопку. «Щоб не менше 70 кг давило і тоді буде спрацьовувати кнопка. Така система повинна бути і буде», - зазначив В.ЛИТВИН.