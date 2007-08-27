Литвин вважає, що депутат має важити не менше 70 кг
18:09, 27 серпня 2007Політика
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А як же бути жінкам?
Лідер одноіменного блоку Володимир ЛИТВИН вважає за потрібне встановити у Верховній Раді систему персонального голосування, - щоб кожен депутат міг проголосувати особисто.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Блоку Литвина.
«Я просив інститут кібернетики придумати так, щоб не можна було грати як на піаніно», – сказав В.ЛИТВИН додавши, що йому надали напрацювання щодо такого механізму, за якого система голосування спрацьовує, коли відбувається тиск певної ваги на кнопку. «Щоб не менше 70 кг давило і тоді буде спрацьовувати кнопка. Така система повинна бути і буде», - зазначив В.ЛИТВИН.
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