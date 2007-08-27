ЦВК відмовила черговій ініціативній групі з конституційного референдуму

Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації черговій ініціативній групі зі збору підписів громадян за проведення конституційного референдуму, ініційованого Блоком Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 9 членів ЦВК, проти - 4 і один утримався.

Відмова в реєстрації мотивувалася тим, що запропоновані для референдуму питання не є предметом референдуму за народною ініціативою.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня Центральна виборча комісія підтримала проект постанов про відмову в реєстрації Білоцерківської міської, Ржищівської міської та Бородянської районної ініціативних груп з проведення конституційного референдуму.

18 серпня Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації ще 34 ініціативним групам зі збору підписів громадян за проведення конституційного референдуму, ініційованого Блоком Юлії Тимошенко.

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що блок оскаржить в суді ухвали ЦВК про відмову зареєструвати ініціативні групи.