ЦВК відмовила черговій ініціативній групі з конституційного референдуму
Проти - 9 членів Комісії
Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації черговій ініціативній групі зі збору підписів громадян за проведення конституційного референдуму, ініційованого Блоком Юлії Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 9 членів ЦВК, проти - 4 і один утримався.
Відмова в реєстрації мотивувалася тим, що запропоновані для референдуму питання не є предметом референдуму за народною ініціативою.
Як повідомляв УНІАН, 17 серпня Центральна виборча комісія підтримала проект постанов про відмову в реєстрації Білоцерківської міської, Ржищівської міської та Бородянської районної ініціативних груп з проведення конституційного референдуму.
18 серпня Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації ще 34 ініціативним групам зі збору підписів громадян за проведення конституційного референдуму, ініційованого Блоком Юлії Тимошенко.
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що блок оскаржить в суді ухвали ЦВК про відмову зареєструвати ініціативні групи.