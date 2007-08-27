НУ-НС чекає повернення Тимошенко, щоб підписати договір на 7 років

Лідер блоку "Наша Україна – Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО заявляє про готовність його сили підписати довгостроковий договір про співпрацю з Блоком Юлії Тимошенко.

"Ми маємо єдиного політичного союзника – БЮТ", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО сьогодні в ефірі телеканалу “1+1”.

"Звичайно, для кращої впевненості ми б хотіли підписати з БЮТ довгостроковий договір не тільки на ведення виборчої агітації, не тільки на час формування демократичної коаліції і більшості в парламенті, не тільки для формування уряду, але й на семирічний термін", - додав він.

"Адже попереду ще багато політичних баталій. І ми б хотіли щоб кожен з активістів і нашого блоку, і БЮТ знав, що це дві союзні політичні сили, які в жодному разі не повторять проблем демократії, коли вони поборювали одне одного, "проТАКуючи" країну", - пояснив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, "Наша Україна – Народна самооборона" повністю готова до такого договору: "І Президент, як лідер демократичних сил країни, і керівництво нашого мегаблоку виставило свої зауваження до такого договору і чекаємо тепер зустрічного слова від Юлії ТИМОШЕНКО".

"Очевидно, після повернення їхнього лідера з виборчого туру з регіонів, БЮТ буде готовий до підписання такого договору", - цитує Ю.Луценка “Українська правда”.