Тимошенко закликає людей прийти і проголосувати

Люди повинні прийти на виборчі дільниці 30 вересня і проголосувати, щоб захистити свої голоси. Про це Юлія ТИМОШЕНКО заявила на мітингу в Новій Одесі (Миколаївська область), повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Незважаючи на політичну ситуацію, що склалася у нашій державі, люди неодмінно повинні йти на вибори, щоб їхні голоси не були за межами парламенту», - сказала лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що «політики тільки і мріють, щоб народ не прийшов на вибори, і повірте, хтось все ж таки скористається цією ситуацією».

«Знайте, що 90% нашого життя знаходиться під керівництвом політиків. Можна їх не любити, але від них нікуди не дітися. Тому треба голосувати!», - сказала вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, Партія регіонів бореться за те, щоб більшості дозволили голосувати на дому.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що у 2004 році у Миколаївській області 28% людей голосували саме на дому. «Ми хочемо, щоб усі українці голосували, голосували за тих кандидатів, в яких вірять", - сказала вона.