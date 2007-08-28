Родину віце-прем`єра Рибака втягнули у міжнародний скандал

Громадянин США Юрій СТАР заявляє, що депутат Київської міської ради Олександр РИБАК перешкоджає йому бачитися і спілкуватися зі своїм сином.

Про це він розповів журналістам на прес-конференції в УНІАН.

За словами Ю.СТАРА, проживши 7 років зі своєю дружиною Іриною ФРІДЕНТАЛЬ, він розлучився з нею 2 роки тому. Після цього колишня дружина вийшла заміж ще раз, і її чоловіком став син нинішнього віце-прем`єр-міністра Володимира РИБАКА депутат Київської міської ради Олександр РИБАК.

Ю.СТАР повідомив, що після того, як колишня дружина вийшла заміж, йому було відмовлено в спілкуванні з сином, і всі його спроби під час численних приїздів в Україну по роботі ні чим не закінчувалися.

Більше того, за словами Ю.СТАРА, О.РИБАК у відповідь на його законну вимогу бачити і спілкуватися з сином погрожував йому, зокрема, обіцяв заборонити в`їзд в Україну, відкрити кримінальну справу і навіть усунути його фізично.

Ю.СТАР також розповів, що кілька разів письмово звертався до В.РИБАКА з проханням посприяти у вирішенні ситуації, що склалася, проте відповіді не було.

За словами Ю.СТАРА, вирішивши добиватися своїх прав у суді, він звернувся з позовом до Печерського районного суду Києва. За його словами, зразу ж після цього на його телефонний номер регулярно стали поступати дзвінки з невідомих українських номерів, а також повідомлення, що містять різного роду погрози.

Окрім цього, Ю.СТАР повідомив, що під час його перебування в Києві влітку цього року за ним постійно стежили невідомі люди, при цьому вони кілька разів також зверталися до нього із погрозами, у тому числі і від імені О.РИБАКА і його дружини.

Через деякий час, за словами Ю.СТАРА, йому все ж зателефонував особисто В.РИБАК і сказав, що для вирішення ситуації, що склалася, слід звертатися не до нього, а до правоохоронних органів, оскільки він ніякого впливу на сім`ю свого сина не має. Зразу ж після цього Ю.СТАРУ подзвонив О.РИБАК, який завірив його, що рішення суду буде виключно не на користь Ю.СТАРА, і пообіцяв, що суд не просто заборонить йому бачитися з сином, а і позбавить його батьківських прав.

Враховуючи всі ці обставини, Ю.СТАР вирішив розголосити цю історію, організувавши прес-конференцію. Він також повідомив, що має намір звернутися до американських правоохоронних органів, оскільки і він, і його син є громадянами США, і всіма правовими методами відстоювати свою позицію.