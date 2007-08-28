Янукович прибув на Закарпаття

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув з робочою поїздкою до Закарпатської області.

Як передає кореспондент УНІАН, тут він зустрінеться з прем’єр-міністром Словацької Республіки Робертом ФІЦОМ, який перебуває в Україні з робочим візитом.

Вони планують побувати у вантажному терміналі «Ужгород», а також на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Вішнє-Нємецьке».

Також у ході робочої поїздки В.ЯНУКОВИЧ планує взяти участь у церемонії введення в експлуатацію комплексу водозахисної дамби села Нересниця, а також побуває на ДП «Солотвинський солерудник».