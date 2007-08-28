Янукович прибув на Закарпаття
09:25, 28 серпня 2007Політика
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Прем’єр зустрінеться з словацьким колегою
Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув з робочою поїздкою до Закарпатської області.
Як передає кореспондент УНІАН, тут він зустрінеться з прем’єр-міністром Словацької Республіки Робертом ФІЦОМ, який перебуває в Україні з робочим візитом.
Вони планують побувати у вантажному терміналі «Ужгород», а також на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Вішнє-Нємецьке».
Також у ході робочої поїздки В.ЯНУКОВИЧ планує взяти участь у церемонії введення в експлуатацію комплексу водозахисної дамби села Нересниця, а також побуває на ДП «Солотвинський солерудник».
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