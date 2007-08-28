У Мороза пояснили, навіщо стрімголов бігти в Раду

Соціаліст Ярослав Мендусь стверджує, що зібрати пленарне засідання ВР 4 вересня украй необхідно всім політсилам коаліції. Для того, щоб "позбавити пана Ющенка можливості видати хоч один конституційний указ про розпуск парламенту, спираючися на норму, що парламент протягом 30 днів не збирався на свої засідання". Про це повідомляє сайт СПУ.

Мендусь попереджає союзників, що «сьогодні існує небезпека, яка витікає з секретаріату Президента, користуючись нібито недієздатністю ВР сфальсифікувати результати незаконних виборів і оформити перевагу тих сил, які не мають в суспільстві переважної підтримки -- БЮТ і «Наша Україна - Народна Самооборона». І закликає припинити ці спроби, незважаючи на політичну прописку нардепів, яка в даному випадку має «другорядне значення».