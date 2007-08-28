Шуфрич просить не сіяти паніку

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ закликає журналістів не нагнітати ситуацію серед населення Криму через пожежу в Алупкинському лісництві Ялтинського гірничо-лісового природного заповідника.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, за словами Н.ШУФРИЧА, питання про евакуацію людей «навіть не стоїть». «У разі виникнення ситуації, яка вимагатиме негайної евакуації населення, я заявляю, що у нас вистачить досвіду, техніки і засобів, аби оперативно розв`язати цю проблему, однак питання про це навіть не стоїть», - відзначив міністр.

За даними кримського Главку МНС, завдяки залученій авіації пожежа пішла на спад. Тільки за один день (27 серпня – УНІАН) спеціальна авіатехніка скинула на палаючі дерева декілька сотень тонн води. «Пілот пожежного літака розповів, що завдяки спільному гасінню людей, техніки, вертольотів і літака прогрес і ефективність помітні одразу», - відзначають рятувальники.

Н.ШУФРИЧ висловив подяку всім, хто брав участь у гасінні пожежі, особливо він відзначив «відмінну роботу пілотів спеціальної пожежної авіації».

Напередодні ряд телеканалів розповсюдили інформацію про плановану евакуацію жителів багатьох населених пунктів Південного берега Криму. Ця інформація була також продубльована багатьма інтернет-виданнями.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня сталося загорання на території Алупкинського лісництва Ялтинського заповідника.

Винного у виникненні пожежі – 29-річного туриста з Харкова, який заблукав у горах і запалив багаття, аби привернути до себе увагу, вже затримано органами міліції. Порушено кримінальну справу, санкція за статтею передбачає відповідальність від семи до 10-ти років позбавлення волі.

На місці пожежі було знайдено тіла лісника і його дружини. Під час гасіння пожежі травмовані також два співробітники МНС, за словами медиків, у рятувальників незначні травми.

26 серпня Н.ШУФРИЧ прибув до Криму з Херсона, аби особисто керувати гасінням пожежі.

Рятувальники МНС України відмовились від допомоги своїх російських колег, які запропонували використати для гасіння пожежі декілька вертольотів К-32, які дислокуються в Анапі (РФ).