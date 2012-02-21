В НУ закликають опозицію принципово відмовитись від продажу місць у списку

Опозиція має сформувати єдиний виборчий список від опозиційних сил не тільки за мажоритарною, але й за пропорційною частинрю.

Про це заявив голова центрвиконкому «Нашої України» Сергій БОНДАРЧУК, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

На його переконання, визнання лідерами БЮТ і «Фронту Змін» такої необхідності є важливим кроком до реального, а не декларативного об’єднання опозиції на парламентських виборах.

«Це є перший крок до перемоги на парламентських виборах та формування єдиної демократичної проукраїнської партії, яка візьме на себе відповідальність за проведення у країні реформ, необхідних для покращення добробуту людей, розвитку економіки та ефективності держави», - наголосив С.БОНДАРЧУК.

Він переконаний, що і «Наша Україна», й інші партії, які входять у Комітет опору диктатурі, підтримають створення єдиного пропорційного виборчого списку від опозиції, тим більше, що голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО ще у грудні минулого року виступив з такою ініціативою.

«Разом з тим, вирішальне значення мають правила, за якими будуть визначені кандидати від опозиції, які увійдуть в єдиний виборчий список», - сказав голова виконкому партії.

«По-перше, це має відбутися відкрито, за публічно визначеними критеріями порядності і професійності, за результатами широкого громадського обговорення. По-друге, кандидатами від опозиції мають стати не тільки партійні політики, а представники громадських організацій та ініціатив, які ведуть ефективну правозахисну діяльність. По-третє, необхідно запровадити прозорі принципи фінансування виборчої кампанії та принципово відмовитись від продажу місць у списку. Тільки масове залучення внесків своїх виборців дасть можливість опозиції не залежати від олігархів», - зазначив С.БОНДАРЧУК.