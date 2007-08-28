Герман: генерал Кіхтенко за гасіння пожежі хотів тисячі доларів

Член Партії регіонів Ганна Герман заявила, що командувач внутрішніх військ генерал Олександр Кіхтенко у відповідь на прохання МНС про допомогу у гасінні лісової пожежі в Криму "надіслав письмові умови, за яких він допоможе погасити пожежу в Криму. Він запросив високу ціну за свій патріотизм – дві з половиною тисячі доларів за годину гасіння пожежі одним гелікоптером, які перебувають у розпорядженні внутрішніх військ, - цитує політика сайт Партії регіонів. - Лише на таких умовах Кіхтенко погоджувався допомогти кримчанам погасити пожежу на острові”.

”Напевно, навіть якби Україна просила допомоги в гасінні пожежі в найбільшого свого ворога, він, мабуть, не повівся б так цинічно”, - додала Герман.

Нагадаємо, що це – не перший конфлікт між керівництвом МНС та збройних сил за час гасіння лісових пожеж в Україні цього року.

Тиждень тому голова МНС Нестор Шуфрич звинувачував військових у недостатній оперативності підключення до гасіння пожежі в Херсонській області. Тоді міністр відкритим текстом заявив, що надані на допомогу МНСникам військові підрозділи прибули на місце вже після того, як рятівники своїми силами впоралися з ситуацією. Тоді міністр оборони Анатолій Гриценко спростував заяву голови МНС, ствердивши, що Шуфрич просив від військових надати допомогу в розміщенні, посадці, дозаправці гелікоптерів МНС, які потрібні для гасіння пожежі, і більше нічого.