Луценко обіцяє дати по ”чорних руках”

Київський штаб блоку «Наша Україна – Народна самооборона» висловлює рішучий протест з приводу “чергових намірів” Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО підняти тарифи на житлово-комунальні послуги у Києві.

Як ідеться у заяві київського штабу блоку, переданій агентству УНІАН, блок не допустить реалізації цих намірів.

Півроку тому, сказано у заяві, масові протести киян, організовані „Нашою Україною” та іншими демократичними силами, змусили Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО відступитися від своїх планів підвищення тарифів майже у три з половиною рази. “Але міський голова, – ідеться далі, – найняв кишенькових експертів, які запопадливо підтвердили нібито обгрунтованість драконівських тарифів”.

Чиновники КМДА, як зазначають автори заяви, зокрема, начальник Головного управління цінової політики Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ, почали знову заявляти про „вимушеність” нового підвищення тарифів. “Такою є ціна лицемірного голосування Блоку Черновецького за запропонований „Нашою Україною” мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів у Києві до кінця поточного року”, – наголошується в заяві.

“Відповідь блоку „Наша Україна – Народна самооборона” цим „ціновим яструбам”, – сказано далі, – буде короткою: не допустимо!”

«Ми дамо по тих „чорних руках”, – цитує прес-служба київського штабу НУ-НС слова лідера блоку Юрія ЛУЦЕНКА, – які знову лізуть в кишені киян. А після зміни київської влади зробимо все для забезпечення якісно кращого життя киян».