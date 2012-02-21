Нардеп: на 19-му поверсі Мінсоцполітики забарикадувалися шахтарі-інваліди

Група шахтарів-інвалідів забарикадувалась на 19-му поверсі Міністерства соціальної політики, яке знаходиться у Києві на вул.Еспланадна, 8/10, із вимогою зустрітися з профільним міністром Сергієм ТІГІПКОМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії "Батьківщина" із посиланням на народного депутата з фракції «БЮТ-Батьківщина» Михайла ВОЛИНЦЯ, який перебуває на місці події.

За його словами, «основні вимоги шахтарів-інвалідів – провести нарахування компенсацій із урахуванням інфляції та вирівняти виплати тим, хто працював в однакових умовах, але йшов із роботи у різні роки».

Водночас у Центрі громадських зв’язків столичної міліції цю інформацію не підтвердили.

"Ми щойно зв’язувалися із черговими - інформація не підтверджується", - зазначили у ЦГЗ.