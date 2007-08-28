Мороз заявляє, що сесія відбудеться за будь-яких обставин

Голова Верховної Ради України п’ятого скликання Олександр МОРОЗ заявляє, що сесія парламенту розпочнеться 4 вересня за будь-яких обставин.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Києві О.МОРОЗ закликав народних депутатів прийти у перший вівторок вересня до сесійної зали ВР.

«Я звертаюсь до всіх депутатів у зв’язку з тим, що Конституція передбачає в перший вівторок вересня відкриття сесії. І враховуючи те, що в календарному плані передбачено засідання, я закликаю прийти», - сказав О.МОРОЗ, додавши, що це конституційна вимога, «яка не залежить від бажання того чи іншого депутата».

Він підкреслив, що депутатам потрібно зібратись на сесію ще й тому, щоб ні в кого не виникало спокуси визнати вибори недійсними через те, що комусь не сподобаються результати виборів. «І таким чином немає Верховної Ради, і вся влада переходить до Президента», - сказав О.МОРОЗ.

Він також наголосив, що вчора на одному із українських каналів бачив інтерв’ю лідера комуністів Петра СИМОНЕНКА, який, не дивлячись на багаторазові запитання ведучого, так і не дав однозначної відповіді, чи прийде фракція КПУ на засідання парламенту.

«Сесія відбудеться за будь-яких умов. І необов’язково навіть 300 чоловік може зібратися в сесійному залі, провести засідання, оскільки питання правочинності засідання ВР відповідно до Конституції визначається в той спосіб, який не використаний сьогодні в Україні, і таким чином заяви чи то Президента, чи будь-кого з приводу нелегітимності ВР, нічого не варті», - підкреслив голова ВР п’ятого скликання.

О.МОРОЗ вважає, що кожен депутат зобов’язаний прийти на відкриття сесії.

Коментуючи вчорашню заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКА про те, що засідання парламенту до виборів не відбудеться, О.МОРОЗ зауважив, що В.ЮЩЕНКО не веде засідання ВР, і в його функції не входить визначати відбудеться чи не відбудеться засідання. «Це визначається Конституцією, гарантом якої є Президент. Хай читає уважно Конституцію і коментує те, що там написано для Президента», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня голова ВР V скликання Олександр МОРОЗ заявив про скликання 4 вересня позачергової сесії парламенту.