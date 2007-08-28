Литвин поставив підпис під вимогою НУ-НС

У Тернополі лідер Блоку Литвина, голова Верховної Ради 4-го скликання Володимир ЛИТВИН у наметі блоку “Наша Україна - Народна самооборона” підписався за зняття з народних депутатів недоторканності.

Як розповіла кореспонденту УНІАН волонтер зі збору підписів Юля ДОВГАНЬ, В.ЛИТВИН з однодумцями проходили Театральним майданом міста, і один з волонтерів підійшов до нього та запропонував поставити підпис.

“Володимир ЛИТВИН погодився. Тільки запитав, чому ми у святковий день працюємо (УНІАН: сьогодні – свято Успіння Пресвятої Богородиці, а у Тернополі - День міста). Ми сказали, що то така робота, що її можна виконувати і у свято”, - розповіла Ю.ДОВГАНЬ.

За її словами, В.ЛИТВИН підписався третім у підписному листі №4. У графі, де потрібно вказати рід занять, він написав: “Віце-президент НАН України”.