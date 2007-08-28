Про що Ющенко просив Пресвяту Богородицю

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в Києво-Печерській лаврі взяв участь у святкуванні Успіння Пресвятої Богородиці.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО був присутній на молебні, який провів Митрополит Володимир (Сабодан). У Богослужінні також взяли участь секретар Ради національної безпеки і оборони України Іван ПЛЮЩ, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.

«У цей день ми просимо благословіння в усіх праведних справах нашого народу, нації. Хай це свято принесе спокій і єдність у кожну родину, в Українську державу», – сказав Президент, вітаючи присутніх від імені світської влади з великим православним святом.

Учасники Богослужіння пройшли хресною ходою територією Лаври. Після цього глава держави провів зустріч із Митрополитом Володимиром.