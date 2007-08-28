Хара просить не тикати в Ахметова пальцем

Народний депутат 5-го скликання Василь ХАРА вважає, що в українському суспільстві необхідно змінити психологію ставлення до багатих людей.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ХАРА висловив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Мені не соромно, що я з Донбасу й що у нас є Рінат АХМЕТОВ – найбагатша людина в Україні», - сказав В.ХАРА.

Представник Партії регіонів аргументував свою позицію тим, що Р.АХМЕТОВ фінансує будівництво спортивних комплексів, стадіонів та інтернату для юних футболістів. «Він побудував кращий готель в Україні, який увійшов до клубу міжнародних готелів, він будує кращий стадіон в Європі… Ми не повинні тикати в нього пальцем, ми повинні поміняти свою психологію і не повинні заздрити успішним людям, які багато роблять не тільки для себе», - додав він.

В.ХАРА підкреслив, що не любить «буржуїв, тих, хто краде й вивозить капітал в офшорні зони».

Разом із тим, він додав, що не є прихильником експропріації та «розкуркулення» тих, хто заробив гроші чесним шляхом.

«Якби у нас було більше таких людей, а в Партії регіонів не тільки АХМЕТОВ, але є ще й СКУДАР… Ми повинні сприяти розвитку їхніх підприємств, щоб вони створювали нові робочі місця», - зазначив В.ХАРА.

За його словами, головною метою власника будь-якого підприємства є отримання максимального прибутку. «А наша мета – щоб ми могли чесним шляхом більше відібрати з цього прибутку на зарплату», - додав він.

В.ХАРА також підкреслив, що на підприємствах, власником яких є Р.АХМЕТОВ, створені найкращі умови праці та найвища заробітна плата.