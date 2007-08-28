У Ющенка угледіли спекулятивний інтерес депутатів Черновецького

У Секретаріаті Президента України наголошують, що посадовці Київської міськради при вирішенні земельних питань мають спекулятивний інтерес.

Як повідомляє прес-служба глави держави, на цьому наголосив керівник Служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента Віктор БЕЗКОРОВАЙНИЙ.

За інформацією Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента України, органами прокуратури на виконання доручення глави держави проведено перевірки дотримання чинного законодавства у Київській міській раді та Київській міській державній адміністрації при виділенні земель, плануванні та забудові міста.

Установлено непоодинокі факти відведення земельних ділянок для будівництва з порушенням вимог Земельного кодексу України, Законів України «Про планування і забудову територій» та «Про основи містобудування».

Як наголосив В.БЕЗКОРОВАЙНИЙ, лише цього року прокуратурою м. Києва внесено два подання Київському міському голові щодо вжиття організаційних заходів щодо усунення порушень законів з питань забезпечення державного контролю за додержанням земельного і містобудівного законодавства.

У серпні поточного року прокуратурою міста принесено 5 протестів на рішення Київради, які прийняті з порушенням ст.ст.39, 114, 123 Земельного кодексу України, ст.ст.17, 19 Закону України «Про основи містобудування», ст.13 Закону України «Про планування і забудову територій» та ст.9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації».

Водночас, прокуратурою міста до Господарського суду м. Києва заявлено позов в інтересах держави в особі Державного агентства України земельних ресурсів до Київської міської ради, ТОВ «Дніпровська Рив`єра», КП «Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв» про визнання нечинними та скасування рішень міської ради від 15 квітня 2004 року та 18 листопада 2004 року. Надання цим суб`єктам підприємництва земельних ділянок площею 47,08 га в урочищі Оболонь Оболонського району проведено з порушенням ст.ст.58, 123, 124 Земельного кодексу України, ст.9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації», ст. 13 Закону України «Про планування і забудову територій» без виготовлення проекту відведення, погодження з державними контролюючими органами, проведення державної експертизи землевпорядної документації, розроблення детального плану територій, частково за рахунок земель водного фонду тощо.

Служба з питань діяльності правоохоронних органів також повідомляє, що за дорученням Президента України проведено перевірку додержання вимог законодавства при передачі Київською міською радою в довгострокову оренду СГ ТОВ Агрокомбінат «Хотовський» (Голосіївський район) 1100 га землі та спроб зміни цільового призначення даної землі. За даним фактом прокуратурою міста Києва порушено кримінальну справу.

Всього за результатами прокурорських перевірок додержання земельного законодавства прокуратурою м. Києва до суду пред`явлено 11 позовів про визнання протиправними та скасування рішень Київської міської ради про надання земельних ділянок.

Президент України неодноразово наголошував на тому, що врахування інтересів громадян при виділенні земель, плануванні та забудові населених пунктів повинно відбуватися з суворим додержанням вимог чинного законодавства.

Однак, наголошують у Службі з питань діяльності правоохоронних органів, наведені факти свідчать про спекулятивний інтерес посадових осіб Київської міської ради при вирішенні земельних питань. Такі безграмотні та непрофесійні дії посадовців завдають значної шкоди правам громадян, переконані у Секретаріаті Президента України.