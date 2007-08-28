У програмі Януковича - монастир та футбол

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ завтра, 29 серпня, перебуватиме в Донецьку з неофіційним візитом.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Донецького обласного відділення Партії регіонів, приїзд прем`єра очікується сьогодні ввечері, а вранці 29 серпня В.ЯНУКОВИЧ відвідає Свято-Микільський монастир у Волновахському районі.

У прес-службі також уточнили, що передбачається, що разом з В.ЯНУКОВИЧЕМ монастир відвідає Предстоятель Української православної церкви Митрополит Володимир.

Крім того, ймовірно, В.ЯНУКОВИЧ увечері 29 серпня відвідає матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА "Шахтар" - "Зальцбург". Проте в прес-службі облвідділення Партії регіонів цю інформацію поки що не підтвердили.