Ющенко відправив замість себе Ставнійчук

Повідомлення прес-служби глави держави

З представниками громадських організацій, що проводять моніторинг виборів, замість Президента України Віктора ЮЩЕНКА, о 14.00 зустрінеться заступник глави Секретаріату Президента України – представник Президента у Конституційному Суді, представник Президента у Центральній виборчій комісії Марина СТАВНІЙЧУК. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

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