Ющенко відправив замість себе Ставнійчук
13:54, 28 серпня 2007Політика
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Повідомлення прес-служби глави держави
З представниками громадських організацій, що проводять моніторинг виборів, замість Президента України Віктора ЮЩЕНКА, о 14.00 зустрінеться заступник глави Секретаріату Президента України – представник Президента у Конституційному Суді, представник Президента у Центральній виборчій комісії Марина СТАВНІЙЧУК.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
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