Тимошенко пообіцяла, що не залишить Криворіжсталь у спокої

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО контролюватиме виконання усіх зобов’язань, які взяли на себе при купівлі «Криворіжсталі» нові власники підприємства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у Кривому Розі під час зустрічі з працівниками металургійного комбінату «Арселор Міттал Кривий Ріг».

Працівники комбінату розповіли лідеру БЮТ, що на підприємстві дійсно виконуються усі зобов’язання, а саме: збільшення зарплати, отримання компенсацій при звільненні у розмірі 30-60 тис. грн. залежно від стажу та віку працівників. Також виконуються зобов’язання по виплаті лікарняних і по тарифних відпустках, працює система пільгового відпочинку для працівників підприємства.

Як ідеться у повідомленні, працівники меткомбінату подякували Ю.ТИМОШЕНКО за те, що дізналися реальну вартість свого підприємства.

Лідер БЮТ наголосила, що не дозволить ні на крок відступити від домовленостей про підвищення зарплати працівникам комбінату до європейського рівня.

«Окрім дотримання всіх соціальних зобов’язань, записаних у договорі купівлі-продажу «Криворіжсталі», власник підприємства взяв на себе додаткові зобов’язання – це соціальна підтримка міста Кривий Ріг, уже виділено 10 мільйонів гривень. На 2 мільйони закуплено нове обладнання для другої міської лікарні. Інші кошти спрямовані на будівництво храму, спортивних шкіл та дитячих закладів», - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.

Також лідер БЮТ наголосила, що потрібно «якомога скоріше прибрати від інших підприємств вітчизняних кланових ворів».

Ю.ТИМОШЕНКО розповіла, що у Миколаєві повністю зруйнований Чорноморський суднобудівний завод. «КІНАХ (міністр економіки Анатолій КІНАХ – УНІАН) там попрацював зі своєю групою. Там нічого нема. Замість 3 тисяч працівників залишилось 300. Цей завод починають різати на металобрухт», - обурилася вона.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що Одеський припортовий завод, який віддається “родині ЯНУКОВИЧА-АХМЕТОВА”, також знаходиться у занепаді. «Я б не хотіла, щоб так і надалі було з нашими заводами, коли вони, як пам’ятники, по всій країні стоять абсолютно безхозні. Я вірю, що коли прийде нормальний інвестор, ми зможемо отримати зовсім іншу якість життя», - заявила лідер БЮТ.