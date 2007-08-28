Костенко знає як назвати майбутню партію Ющенка

Голова Української народно партії Юрій КОСТЕНКО заявляє, що уже є робоча назва єдиної партії демократичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції у Тернополі він сказав: “Ми її (назву) уже погодили з Рухом (Народним рухом України - УНІАН), що при об’єднанні двох наших партій в одну єдину партію вона називатиметься “Українська народна партія Рух”.

За словами Ю.КОСТЕНКА, ця партія продовжуватиме традиції, з яких починалась українська Незалежність.

Він також зауважив, що у Міністерстві юстиції фактично зареєстровані усі назви, які можна було б використати для єдиної націонал-демократичної партії. “ЛУЦЕНКО пропонував назвати наш мегаблок “Союз демократичних сил”, але виявилося, що ця назва вже зареєстрована. “Наша Україна” - це радше назва проекту, об’єднавчого проекту, а не партії. Тому назви “Українська народна партія” та “Рух” повинні фігурувати, бо інших назв уже просто немає”, - вважає лідер УНП.

Ю.КОСТЕНКО не виключив, що не усі партії, які входять до блоку “Наша Україна - Народна самооборона” увійдуть до єдиної об’єднаної партії, яку планують створити після виборів.

На його думку, ця партія не усіх влаштовуватиме з ідеологічних міркувань. При цьому Ю.КОСТЕНКО запевнив, що УНП та НРУ не просто ініціюватимуть процес створення єдиної потужної партії, а й доведуть цей процес до логічного завершення.