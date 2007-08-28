У МЗС кажуть, що Януковича у Москві ніхто не блокував, але когось покарають

Завершено роботу інспекційної групи з вивчення інформації Кабінету міністрів про блокування Посольством України у РФ підготовки і проведення візиту прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА до Москви, і звинувачення не підтвердилися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ повідомив сьогодні журналістам.

«Завершено роботу інспекційної групи, і звинувачення, які були висунуті, не підтвердилися», - сказав він.

Разом з тим, за його словами, певні дисциплінарні стягнення будуть зроблені, оскільки до кінця не було на належному рівні скоординовано роботу Посольства України у РФ і служби протоколу прем’єр-міністра.

Як сказав А.ДЕЩИЦЯ, на сьогодні це не є питанням порядку денного ні Кабінету міністрів, ні Міністерства закордонних справ.

«Ми обговорили непорозуміння, які виникають у ході будь-якого візиту, і сподіваємось, що ці уроки буде засвоєно і в майбутньому непорозумінь не виникатиме», - додав він.

У своя чергу посол України у РФ Олег ДЬОМІН зауважив, що впродовж року Росію відвідують близько 250 делегацій з України, і тому можуть виникати певні складнощі в організації візитів.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня у Міністерстві закордонних справ України розпочалось службове розслідування у зв’язку з інформацією Кабміну про блокування Посольством України в РФ підготовки і проведення візиту В.ЯНУКОВИЧА 21 серпня до Москви.

Керівник протоколу прем’єр-міністра України Юрій ЛАДНИЙ заявив, що співробітники Посольства України у РФ фактично перешкоджали підготовці та проведенню робочого візиту В.ЯНУКОВИЧА. “У нас є всі підстави вважати, що такі дії Посольства пояснюються не стільки недбалістю при виконанні службових обов’язків, як свідомим бажанням зробити все, щоб зірвати підготовку важливого міжнародного заходу глави виконавчої влади України”, - заявив Ю.ЛАДНИЙ. Більше того, додав він, “ми не виключаємо, що відповідні інструкції щодо перешкоджання візиту Посольство отримало з Києва”.

Зокрема, за словами Ю.ЛАДНОГО, “наше дипломатичне представництво не направило Міністерству закордонних справ Росії остаточну програму, що ледь не призвело до серйозних зривів виконання програми візиту”. Також, стверджував він, “посольство не забезпечило доступ своїх співробітників, які безпосередньо відповідали за різні важливі аспекти візиту, до місця проведення зустрічей та інших заходів за участю голови уряду України”.