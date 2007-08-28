До України приїде міністр оборони США

В середині жовтня Україну відвідає міністр оборони США Роберт ГЕЙТС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив Посол України в США Олег ШАМШУР в рамках восьмої наради керівників закордонних дипломатичних представництв України.

За словами О.ШАМШУРА, міністр оборони США планує взяти участь в засіданні Ради міністрів оборони Південно-Східної Європи, що проходитиме в Києві.