До України приїде міністр оборони США
15:16, 28 серпня 2007Політика
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Про це повідомив посол
В середині жовтня Україну відвідає міністр оборони США Роберт ГЕЙТС.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив Посол України в США Олег ШАМШУР в рамках восьмої наради керівників закордонних дипломатичних представництв України.
За словами О.ШАМШУРА, міністр оборони США планує взяти участь в засіданні Ради міністрів оборони Південно-Східної Європи, що проходитиме в Києві.
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